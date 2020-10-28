Türkiye'de alt liglerin en çok taraftarı ve izleyicisi bulunan Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 7. hafta, Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Ligde, 6 maçın sonunda 9 puan toplayan Sakaryaspor, 9. sırada yerini aldı. Evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sakaryaspor, deplasmanda 3 maçtır kazanamayan Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Sivas Belediyespor, bu sezon ligde 5 maç sonunda 5 puan topladı ve 16. sıraya yerleşti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isteyen iki takımın maçını taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar aşağıda...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Sakaryaspor ile Sivas Belediyespor karşılaşıyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Yalçın Taşkınfurat'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Yavaşoğlu ve Sinan Bilen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşmayı saat 14.00'de Misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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