Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suat Kaya ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.

Sakaryaspor, 19 Eylül'de Galatasaray'ın eski futbolcusu teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştı.





Kaynak: AA