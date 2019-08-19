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  3. Sakaryaspor’da yeni transferlere imza töreni yapıldı

Sakaryaspor’da yeni transferlere imza töreni yapıldı

Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.

Sakaryaspor’da yeni transferlere imza töreni yapıldı

Sakaryaspor anlaşma sağladığı ve idmana çıkarttığı 5 futbolcu için imza törenini Rüstemler Tesislerinde gerçekleştirdi.

Sakaryaspor yönetimi yeni transferler; Hüseyin Bilge, Aydın Yılmaz, Taşkın İlter, Özgür Kedikli ve Erdi Can Şehit için Rüstemler Tesislerinde imza töreni düzenledi. Oyuncular, törende 1'er yıllık sözleşmeye imza attı.

Sakaryaspor’da yeni transferlere imza töreni yapıldı

Sakaryaspor’da yeni transferlere imza töreni yapıldı

Kaynak: İHA

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