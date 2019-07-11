Sakaryaspor'un yeni başkanı İbrahim Nalbant oldu

SAKARYA (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni kulüp başkanı İbrahim Nalbant oldu.

Olağanüstü genel kurulda seçime tek listeyle giren Nalbant, yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı değerlendirmede, başkanlığı döneminde ortaya koyduğu gayretli çalışmalar nedeniyle Cevat Ekşi ve yönetimine teşekkür etti.

Sakaryaspor sevdalısı olarak takımın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Yöneticiler kim olursa olsun, bizler dün olduğu gibi bugün de Sakaryasporumuz'un yanında olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak takımımızın her zaman yanında olacağımızı ifade ediyor, yönetime seçilen arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. Aslolan kişiler değil, sadece ve sadece Sakaryaspor'dur. Şampiyonluk mutluluğunun bu sezon şehrimize nasip olmasını diliyor, Sakaryaspor gönüldaşlarına, taraftarlarına ve delegelerine selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA