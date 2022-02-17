Sakatatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sakatatçı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sakatatçı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sakatatçı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sakatatçı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sakatatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sakatatçı Maaşları

Sakatatçı maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Sakatatçı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sakatatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.20

Meslek Adı :

Sakatatçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendisine ait işletmesinde işkembe, böbrek, yürek, ciğer vb sakatat çeşitlerinin satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sakatatçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Sakatatları mezbahadan temin etmek,

c) Temizlenmesi gereken sakatatların temizliğini yapmak,

d) Soğuk hava dolaplarında muhafaza edilmelerini sağlamak,

e) Müşterinin istediği sakatat çeşidini tartmak ve hazırlamak,

f) İsteğe göre parçalara ayırmak ve paketlemek,

g) Fiyatını müşteriden tahsil etmek, makbuz, fiş, fatura düzenlemek,

h) Kullandığı alet ve araçların bakım ve temizliğini yapmak,

i) Bıçak, satır vb gibi kesici aletleri bilemek,

j) Soğuk hava dolaplarının ve tezgahın temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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