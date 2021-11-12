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  3. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol takımı kampından ayrıldı!

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol takımı kampından ayrıldı!

A Milli Futbol takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarının aday kadrosuna dahil edilen Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız oyuncu bugün itibariyle Milli takımın kampından da ayrıldı.

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol takımı kampından ayrıldı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor. Aday kadroya dahil edilen ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan ve yerine Barış Alper Yılmaz'ın dahil edildiği Cengiz Ünder ise bu maçlarda forma giyemeyecek. Sakatlığın ardından tedavi sürecindeki ilk etabı Milli takım kampında tamamlanan Ünder, kamptan ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

 

 

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