Sakatlık durumu merakla bekleniyordu, İrfan Can'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!

Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle takımına istediği katkıyı bir türlü veremeyen İrfan Can Kahveci'den yine kötü haber geldi. Ligin 9. haftasında Trabzonspor ile liderlik koltuğunu kaptırmamak adına önemli bir maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde, İrfan Can'ın durumu belirsizliğini koruyordu. Eksikliğinde orta sahada yaratıcılığı büyük oranda düşen İrfan Can'dan olumsuz haber geldi. Yıldız oyuncu Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

ORTA SAHADA SIKINTI YAŞANIYOR

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı maçın 59. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 73. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın orta sahada en güvendiği isimlerden biri olan 26 yaşındaki futbolcunun talihsiz sakatlığı, sarı-lacivertli takımın oynadığı maçlarda orta sahada sıkıntı yaşanmasına neden olmuştu.

TRABZONSPOR KARŞISINDA YOK

Trabzonspor karşısına çıkarılması için çalışmalarına devam eden İrfan Can Kahveci'nin, bordo mavili takımla oynanacak karşılaşmada oynamasının zor olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcunun azimli ve hırslı çalışmasıyla 10. haftadaki Alanyaspor veya 11. hafta oynanacak Konyaspor deplasmanında sahaya çıkması bekleniyor.

İZİN GÜNÜNDE ÇALIŞIYOR

Milli ara nedeniyle takıma verilen 3 günlük arada Can Bartu Tesisleri'ne gelerek tek başına antrenman yaptığı ifade edilen İrfan Can'ın, en iyi şekilde geri dönmek istediği belirtildi. Çalıştığı anları sosyal medya hesabından "Her zamankinden daha güçlü" ifadeleriyle paylaşan İrfan Can Kahveci, yeniden futbol oynamak için çok hevesli olduğunu taraftarlarına göstermiş oldu.