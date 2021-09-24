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  4. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika... Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Altay maçı kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in lideri Beşiktaş art arda gelen sakatlık haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. Çok sayıda ilk 11 oyuncusunun sakatlık yaşadığı siyah beyazlı takımda son olarak Adana Demirspor maçında fileleri sarsan, Altay maçının kadrosunda yer alan Francisco Montero, maç kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi. 

Öte yandan Altay ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. 

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ REVİRE DÖNDÜ

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan futbolcular şu şekilde:

-Domagoj Vida

-Welinton

-Mehmet Topal

-Necip Uysal

-Georges-Kevin N'Koudou

- Alex Teixeira

-Rachid Ghezzal

-Cyle Larin

-Michy Batshuayi

-Valentin Rosier (kart cezalısı) 

Tayfun Altuntaş
Editör
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