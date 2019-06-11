SAKEM yıl sonu etkinlikleri başladı

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi yıl sonu sergi ve şenlikleri kortej yürüyüşü ile start aldı.

Safranbolu Belediye tarafından 11 - 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve "Kendini Keşfet" başlığı altında yapılacak olan etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. Köyiçi Mevkiinden Aslanlar'a kadar yapılan yürüyüşün ardından SAKEM sergi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşların sanatın her dalındaki her türlü etkinliği bulabileceği sergi olduğunu belirterek, "Çok büyük emek var. Hocalarımıza, koordinatörümüze teşekkür ediyoruz. Günlerdir neredeyse uykusuz kalacak kadar emek vererek oluşturdular bu etkinlikleri. SAKEM Safranbolu'daki ve civar ilçelerdeki kadınlarımız için aslında sadece kurs olmaktan ziyade onların sosyalleştikleri, aynı zamanda üretime de katkıda bulundukları kurum olmuş. Ciddi bir vizyonu var SAKEM'in artık. Burada üretime katkıda bulunacak kadınların kooperatifleşerek evlerine maddi anlamda daha fazla katkıda bulunmaları için destek olmak zorundayız" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Köse ve açılışa katılanlar tek tek sergileri gezdi. Halk Eğitim öğretmenleri tarafından verilen kurslarda el emeklerini sergileyen kursiyerlerin birbirinden güzel eserleri programa gelenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA