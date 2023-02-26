Sakhile Hlongwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sakhile Hlongwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sakhile Hlongwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sakhile Hlongwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sakhile Hlongwa 14 Nisan 1995 tarihinde Durban, KwaZulu Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sakhile Hlongwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sakhile Hlongwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sakhile Hlongwa'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sakhile Hlongwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sakhile Hlongwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sakhile Hlongwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sakhile Hlongwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kaizer Chiefs

30 Eylül 2013 yılında T. Royal Zulu

24 Şubat 2014 yılında Kaizer Chiefs

25 Şubat 2014 yılında Kaizer Chiefs II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Mthatha Bucks

7 Ağustos 2017 yılında All Stars

1 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

31 Ağustos 2019 yılında Royal Eagles

8 Ekim 2020 yılında Richards Bay

Sakhile Hlongwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sakhile Hlongwa şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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