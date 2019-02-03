Sakho’dan sert açıklama

Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı takımın golcüsü Diafra Sakho, sosyal medya üzerinden sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sakho, "Herkese merhaba. Son zamanlarda parayı bahane edip oynamadığımla ilgili haberler görüyorum. Öncelikle Bursaspor'da oynayabilmek için maaşımda indirime gittiğimi hatırlatmak isterim. Neden oynamadığımı bilmeniz için sakatlığım hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Normalde 10-12 hafta sürecek bir sakatlıktı fakat takımımla sahada olabilmek için 6. haftanın sonunda ağrı kesici ve enjeksiyon desteğiyle maça çıktım. Fakat hep yüzde yüzümü vermek istediğim ve sakatlığımın sebep olduğu performans düşüklüğünün takıma da zarar verdiğini düşündüğüm için 3-4 hafta tam tedaviye devam etmenin daha doğru olacağını düşündüm. Söylentilere kulak asmayın çünkü onların hiçbir faydası yok" dedi.

Kaynak: İHA