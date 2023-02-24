Sakib Brezicanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sakib Brezicanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sakib Brezicanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sakib Brezicanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sakib Brezicanin 17 Ocak 1996 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sakib Brezičanin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sakib Brezicanin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sakib Brezicanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sakib Brezicanin'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sakib Brezicanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sakib Brezicanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sakib Brezicanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sakib Brezicanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2015 yılında Simin Han

10 Temmuz 2016 yılında FK Rad. Lukavac

24 Ocak 2017 yılında Bosna Union

1 Temmuz 2017 yılında Slaven Zivinice

15 Mart 2021 yılında FK Rad. Lukavac

Sakib Brezicanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sakib Brezicanin şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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