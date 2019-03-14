“Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde yapımı tamamlanan "Dr. İsrail Kışla Millet Bahçesi" törenle hizmete açıldı.

Şavşat Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Yeniköy Mahallesinde 2 bin 833 metre kare alan üzerinden yaptırılan " Millet Bahçesi" bir yılda tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat'ın yeşili, doğası, taşı, kültürüyle doyumsuz bir ilçe olduğunu söyledi. Şavşat'ın tabi güzellikleriyle şiirsel bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Vali Doruk, "Türk İslam Kültüründe, şehirlere kimlik veren belli başlı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi şehirlerdeki meydanlardır. Yeşil alanlarımızdır. O yeşil alanın meydanın bir kenarında cami, bir kenarında ticaret hane olur, bir tarafında da güvenliği sağlayan birimler olur. Bunlar Türk İslam şehirlerinin temel özellikleridir. Bugün burayı görünce, Şavşat'ın geçte olsa bu vasfı kazandığını görmüş olduk. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Doruk, Artvin'e sayısız hizmet kazandırmış Sayın İsrafil Kışla'nın adının buraya verilmesinin Türk Milletinin vefakâr bir toplum olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise kent merkezinde yeşil yaşamların elzem bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Belediye olarak Sakin Şehir Şavşat'a böyle bir sosyal yaşam alanı kazandırmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, "Millet Bahçesi, Doğu Karadeniz'in incisi sakin ilçemizin doğal güzelliği ile örtüşüyor. 2 bin 833 metre kare alan üzerine kurulmuş bu parkı bir yılda tamamen belediyemizin imkânlarıyla yaptık" dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise Şavşat'ın eşsiz doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü bir yer olduğunu söyledi. Balta, "Şavşat her köşesi cennetten bir köşe, güzel bir memleket. Allah böyle bir güzelliği her yere nasip etmiyor. Şavşat, Millet Bahçesiyle doğal güzelliyle uyumlu bir çevre dönüşmeye başladı. Bu güzel coğrafyanın içinde ona yakışır bir ilçe merkezine ihtiyaç vardı. Son 5 yılda Şavşat Belediyesi ilçenin modernleşmesi ve güzelleşmesi için çok iyi çalışmalar yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada insanların hayatlarını güzelleştirecek bu parka İsrafil Kışla isminin verilmesi de çok anlamlı olmuş" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise adının verildiği millet bahçesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür etti. Kışla, "Bizim derdimiz, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, gönüllerde yer edinmek. Bu gururu bize yaşatan belediye başkanımız ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Şavşat yeşillikler içinde bir ilçe ama şehir içinde, güzel bir yaşam alanı yoktu. Bu park ilçemize çok yakıştı. İlçemizin artık, sosyal bir yaşam alanı oldu" dedi.

Şavşat - Ardahan arasında yapılacak Sahara Tüneli'nin ilçe için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Kışla, "Bu tünel yapıldığında 13 kilometre gidiş 13 kilometre geliş toplam 26 kilometreden oluşacak. Hopa Tünelinin 2.5 katı uzunluğunda. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tünelin yapılması için söz verdi. Bunun gibi ilçenin ihtiyacı olan hizmetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların devamında İlçe Müftüsü İrfan Şafak tarafından dua okundu. Edilen duaların ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde horon oynadı.

Törene İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA