İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu

Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu

Sakin şehir olarak anılan Taraklı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu.

Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu

Sakin şehir olarak anılan Taraklı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu.

Tarihi Osmanlı dönemine dayanan tarihi evleriyle "Sakin Şehir" ünvanı verilen Taraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar korona virüsünün yayılmasını engellemek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldı.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile beraber yerli ve yabancı turistlerin dolaştığı sokaklar bomboş kaldı.

Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu

Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT