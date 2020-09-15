Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim sürüyor. İki ülke siyasi diyalog konusunda henüz anlaşma sağlamazken Türkiye tarafından ilan edilen Navtex'te Yunanistan Lozan Antlaşmasına aykırı olarak Sakız Adasını silahlandırdığı belirtildi. Bu kapsamda Sakız adası nerede? Sakız adası kimin? Nasıl gidilir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

SAKIZ ADASI NEREDE?SAKIZ ADASI KİMİN?

Sakız Adası Yunanistan'ın Ege Denizinde bulunan bir adasıdır. Ülkenin Kuzey Ege bölgesine bağlı olan ada, Türkiye'den Sakız Boğazı ile ayrılır.

Sakız ağaçları ve bu ağaçlardan elde edilen damla sakızı ile ünlüdür. Turistik yerleri arasında Orta Çağ köyleri ve 11. yüzyıldan kalma Nea Moni Manastırı bulunmaktadır.

Bu adayı ve yakınındaki birkaç küçük adayı içeren bölgesel birimin ve adanın en büyük yerleşimi ve idari bölgenin merkezi olan şehrin ismi de Sakız'dır. Şehir için Hora adı da kullanılır. 1822'den önce ada nüfusu 43.000 ile 110.000 arasında tahmin ediliyordu.

TÜRKİYE'DEN SAKIZ ADASI NAVTEX'İ

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen Navtex'te "Ege denizi 1. LA08-206/20 Numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SAKIZ ADASINA NASIL GİDİLİR?

Sakız Adasına İzmir'in Çeşme ilçesinden Ertürk Lines veya Ege Birlik şirketlerine ait feribotlarla 45 dakika gibi bir sürede gidilebiliyor.

Feribot bilet ücreti olarak 2 Euro’su liman vergisi olmak üzere kişi başı tek yön için 20 Euro, gidiş dönüş için 25 Euro ödemek gerekiyor. Dönüş bileti aynı fiyata açık olarak da alınabiliyor. Yani biletin ücreti ödendikten sonra ne zaman döneceğinize Sakız Adasında iken de karar verebiliyorsunuz. 0-4 yaş arasının ücretsiz olduğu geçişlerde 4-12 yaş için yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Sakız Adası’na feribot ile özel aracınız ile de geçiş yapılabiliyor. Binek araca tek yön için 55, gidiş dönüş için 80 Euro ödemeniz gerekiyor. Sakız Adası’nda araba kiralamanın ünlük 50 Euro civarında olduğu düşünüldüğünde Sakız Adası’na kısa tatiller için arabasız, uzun tatiller için araba ile geçmeniz öneriliyor.