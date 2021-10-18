Son dakika | Nuri Şahin futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu!Twitter emoji ile tepki verme özelliği geri mi geldi? | Twitter emoji ile tepki verme özelliğini neden kaldırılmıştı?Twitter'dan flaş açıklama: Twitter Reactions özelliği geri geldiBalotaj ne demek, TDK'ya göre Balotaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Ekim 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saatin bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Şakkadak ne demek, TDK'ya göre Şakkadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | CumhurbaşkanıErdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajıFenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiİstanbulspor - Tuzlaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiAlanyaspor - Kayserispor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Şakkadak ne demek, TDK'ya göre Şakkadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şakkadak ne demek, TDK'ya göre Şakkadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şakkadak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şakkadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şakkadak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şakkadak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şakkadak ne demek, TDK'ya göre Şakkadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şakkadak ne demek? Şakkadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şakkadak kelimesi. Peki şakkadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şakkadak nedir, şakkadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞAKKADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şakkadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şakkadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ansızın

ŞAKKADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İşte böyle bir gün adamın hatasını şakkadak suratına vururlardı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT