Şakkadak ne demek, TDK'ya göre Şakkadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şakkadak ne demek? Şakkadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şakkadak kelimesi. Peki şakkadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şakkadak nedir, şakkadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAKKADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şakkadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şakkadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ansızın



ŞAKKADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İşte böyle bir gün adamın hatasını şakkadak suratına vururlardı.

