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  3. "Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, dolar kurunun Mart ayında 9,5 liraya ineceğini ifade ederek," Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız." dedi.

"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini devreye alındığını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar kuru daha sonra yeniden 13 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Dolar kurunun seyrinin ne kadar olacağı vatandaşların en çok merak ettiği konu olarak gündemdeki yerini korurken CNN Türk ekranlarında döviz kurunda yaşanan artış hakkında yaptığı yorumla adından söz ettiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, kaleme aldığı köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Şakkadanak dolar satarım diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

"FAİZ KÖPÜĞÜ ALINACAK, ENFLASYON DÜŞECEK"

Batırel yazısında, "Özel bankalar döviz cinsi mevduatlarının %10’unu 21 Ocak'a %20’sini ise 18 Mart’a kadar Türk lirasına çevirmek zorunda. Demek oluyor ki, bankaların 120 milyar dolarlık toplam mevduatının 12 milyar doları 21 Ocak’a kadar, geriye kalan 28 milyar doları ise 18 Mart'a kadar bozdurulacak. Bu durumda Türk lirası büyük değer kazanacak enflasyon düşecek, "faiz köpüğü" alınacak..." ifadelerini kullandı.

Şakkadanak dolar satarım diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

DOLAR MART AYINDA DÜŞECEK

Dolar kurunun seyri hakkında da değerlendirme yapan Batırel," Yazın bir tarafa: Dolar mart sonunda 9,5 liradır. Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız... Koş Türkiye’m koş, kim tutar seni..." diye yazdı. 

{TITLE_STRIP}"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel doların ineceği değeri açıkladı, cari açığın sıfırlanacağı tarihi söyledi

Şakkadanak dolar satarım diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız Şakkadanak dolar satarım diyen Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini: Mart sonunda 9,5 liradır, dövizleri satın altında kalacaksınız

Tayfun Altuntaş
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