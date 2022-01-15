Şakkadanak Necmettin Batırel, ekonomideki rahatlama için tarih verdi: Hazirandan itibaren enflasyon, kur baskısı ve cari açık ortadan kalkacak

CNN Türk ekranlarında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile yaşadığı tartışmayla adından söz ettiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM VATANDAŞ HEM DE ŞİRKETLER BİRLİKTE TL’YE DÖNÜYOR"

Kur Korumalı TL Mevduat hesabına geçişler için yorum yapan Necmettin Batırel, yerli yatırımcının ikna olduğunu belirterek," Yılın ilk haftasında 2,8 milyar dolar sattılar. Bunun 1.6 milyar doları bireysel 1,2 milyar doları tüzel hesaplara ait. Dikkat edin hem vatandaş hem de şirketler birlikte TL’ye dönüyor. Bireysel hesaplar 145,5, tüzel hesaplar 89,9 milyar dolara geriledi. Ayrıca bankalardaki TL hesaplarını kur korumalı hesaba çevrilen tutar 120 milyar lirayı (9 milyar doları) aştı…" dedi.

" 18 GÜN İÇİNDE TOPLAM 11,8 MİLYAR DOLARLIK BİR GEÇİŞ OLDU Kİ BU ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Sözlerini sürdüren Batırel, şunları kaydetti:

"Özetle 18 gün içinde toplam 11,8 milyar dolarlık bir geçiş oldu ki bu çok büyük bir başarı… Kur korumalı TL mevduat ürününde Merkez Bankası'nın desteklediği döviz mevduatından dönüşte faiz üst limiti uygulanmıyor. Bankalar TL'den dönüşe en fazla yüzde 17 faiz verirken döviz mevduattan geçişin daha fazla özendirilmesi için faiz sınırı yok, %21 ve üzerinde uygulamalar var. Gerçek kişilerin döviz mevduatından dönüşüm oranı yılın ilk haftası itibarıyla %3 seviyesinde... Bu yüzde 20 seviyesine (30 milyar dolara) ulaştığı anda hedef gerçekleşecek…"

"MERKEZ BANKASI KASASINA 1 YILDA 56 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ OLACAK"

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inandıklarını dile getiren Batırel," Güven olmasa 11 ayda yurt dışına kaçırılmış 20 milyar dolar ülkeye getirilir miydi? Sadece kasımda 4,5 milyar dolarlık giriş var." dedi.

Sözlerine devam eden Batırel," İkinci uygulama 3 Ocak’tan itibaren hayata geçti. İhracatçılar yurt dışına sattıkları ürünlerden elde ettikleri dövizin %25’ini Merkez Bankasında TL’ye çevirmeye başladı… Böylece hem kurlar gevşiyor, hem de merkez bankası rezervleri güçleniyor... Yıllık ihracatın 225 milyar dolar olduğu hesap edilecek olursa merkez bankası kasasına 1 yılda 56 milyar dolarlık giriş olacak. 20 Ocak’ta Para Politikası Kurulunun faizleri sabit tutacağı netleşti. Merkez Bankası kararı gereğince 21 Ocak’ta bankalar döviz varlıklarının %10’unu TL’ye çevirecek. Yaklaşık 15 milyar dolar bozdurulacak… 18 Mart’ta ise bunun iki katı 30 milyar dolar TL’ye dönecek…" ifadelerini kullandı.

"TURİZMDEN 2022’DE 35 MİLYAR DOLAR GELECEK"

Türkiye'nin 2022 yılında turizm sektöründen 35 milyar dolar elde edeceğini belirten Batırel yazısında, "Turizmden 2022’de 35 milyar dolar gelecek. Bu akım karşısında Türk lirasının kısa süre içinde ne kadar değer kazanacağını düşünebiliyor musunuz? Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi rekor üstüne rekor kırıyor. Kasım’da aylık %3,3, yıllık 11,4 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayi sektörü %12,5 artışla tam kapasite kullanıldığını gösterdi. Avrupa’da sanayi üretiminin kasımda %1,5 daraldığını yıllık bazda %2,3 arttığı dikkate alınacak olursa Türkiye’de çarkların ne kadar hızlı döndüğü çok daha iyi anlaşılır… Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 14,66 artarak tarihî zirve yaptı. Beyler, yazın bunu baş tarafınıza!.." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLECEK"

Türkiye'nin kurtuluş yılına girdiğini belirten Batırel şöyle yazdı:

"Türkiye, kurtuluş yılına girdi… Hazirandan itibaren enflasyon, kur baskısı ve cari açık problemi ortadan kalkacak. Göreceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayata geçirdiği yeni ekonomik sistem dünyada bir ilk olacak “Nobel ekonomi ödülü”ne layık görülecek. Türkiye kazanacak..."

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