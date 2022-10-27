Şakkadanak Necmettin Batırel'den tepki çeken ekonomi yorumu: Kadın, erkek herkes göbekli, insanlar şişmanlıktan yürüyemiyor

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'in sosyal medya hesabından yaptığı ekonomi yorumu tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şakkadanak Necmettin Batırel'den tepki çeken ekonomi yorumu: Kadın, erkek herkes göbekli, insanlar şişmanlıktan yürüyemiyor 1

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile canlı yayında yaşadığı diyalog ile adını duyuran Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmede bulundu.

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Şakkadanak Necmettin Batırel'den tepki çeken ekonomi yorumu: Kadın, erkek herkes göbekli, insanlar şişmanlıktan yürüyemiyor
Şakkadanak Necmettin Batırel'den tepki çeken ekonomi yorumu: Kadın, erkek herkes göbekli, insanlar şişmanlıktan yürüyemiyor
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