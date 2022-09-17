Şakkadanak Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisi için umut dolu sözler! "Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak"

Türkiye ekonomisi hakkında kaleme aldığı köşe yazılarıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yeni bir yazı yazdı. Batırel yazısında uygulanan Türkiye Ekonomi Modeli'nin olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade etti.

"PARALAR KASAYA SIĞMIYOR"

Türkiye'de ticari kredi faizlerinin 9 Eylül haftasında yüzde 21,3'e gerilediğinin bilgisini veren Batırel, "Türk lirasının istikrar kanalında seyretmesi Kur Korumalı Mevduatın bütçeye olan yükünü azalttı. Haziranda 16,1, temmuzda 23,4 milyar lira olan maliyet artışı ağustosta 15 milyar liraya düştü. Toplam 75 milyar liralık Kur Korumalı hesap ödemesine rağmen sekiz ayda bütçe 33,1 milyar lira, faiz dışı denge 207,1 milyar lira fazla yazdı. Oysa 2022 yılında bütçede 278 milyar lira açık öngörülmüştü. Bütçemiz açık yerine fazla veriyor, paralar kasalara sığmıyor." dedi.

"VERGİ GELİRLERİNİN ARTMASI İLE BÜTÇEDE FAZLALIK OLUŞTU"

Mali disiplininin bozulmadığını aksine güçlendiğini öne süren Batırel, hükümetin harcama kabiliyetinin arttığını kaydetti. Türkiye'nin büyüme hızının artmasının devam etmesinin ekonomiye önemli bir destek sağladığını belirten Batırel, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi gelirlerinin artması ile bütçede fazlalık oluştu. Vergi geliri nasıl artıyor, fabrikalar tam kapasite çalışıyor, üretiyor, satıyor, kazanıyor. Özetle Türk ekonomisinde büyük bir canlılığa yenisi eklendi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük 500 bin konutluk projesine 3 günde 2 milyon müracaat oldu. Dev proje 2 trilyon liralık genişlemeyle 250 sektörü ateşleyecek. Peki, sağcısı solcusu 24 Haziran’daki tarihî seçimlere rağmen, nasıl 20 yıllık borçlanmanın altına imza atıyor?"

Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağına adı gibi emin, ona güveniyor. Bu gerçeği gören muhalefet sinir krizleri geçiriyor. "Bunlar teslim edemez" diye nara atıyor, oysa TOKİ’nin tamamladığı 1 milyon konutta, bugün vatandaşlarımız oturuyor."

KAYNAĞI BELİRSİZ FON GİRİŞİ

Hükümete olan inançla yurt dışından Türkiye'ye kaynağı belirsiz fon girişinin başladığını kaydeden Batırel," Hükûmete olan inançla yurt dışından kaynağı belirsiz olarak adlandırılan yoğun bir fon girişi başladı. 7 ayda 24,4 milyar dolarlık giriş oldu. 9 Eylül haftası itibarıyla Merkez Bankasının net rezervi 14,1 milyar dolar oldu. Brüt rezervler ise 1 milyar 800 milyon dolarlık artışla 113,7 milyar dolara yükseldi. Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak... " diye yazdı.

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