Saklandıkları çiftliğe operasyon yapıldı, çalışma izni olmayan yabancı uyruklular yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından bir çiftliğe yapılan baskında vize süreleri dolmuş ve çalışma izni olmayan 10'u Kenya uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı.

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Saklandıkları çiftliğe operasyon yapıldı, çalışma izni olmayan yabancı uyruklular yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından bir çiftliğe yapılan baskında vize süreleri dolmuş ve çalışma izni olmayan 10'u Kenya uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Ağılcık köyünde A.B., isimli şahsın çiftliğine baskın düzenledi. Baskında yapılan kontrolde vize süreleri dolmuş ve çalışma izni olmayan 10'u Kenya, 1'i Senegal uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Çalışma izin belgesi bulunmayan 11 yabancı uyruklu şahsı çalıştıran A.B. hakkında idari işlem yapılırken, 4'ü Kenya, biri Senegal vatandaşı olmak üzere toplam 5 kişi deport işlemleri için Kütahya Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 6 Kenya uyruklu şahıs ise Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Saklandıkları çiftliğe operasyon yapıldı, çalışma izni olmayan yabancı uyruklular yakalandı

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KAYNAK: İHA

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