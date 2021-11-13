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Saklanmak için çamaşır makinesine girdi! Durumu fark etmeyen anne 5 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep oldu...

Kastamonu'nda oyun oynarken saklanmak için çamaşır makinesindeki çamaşırların arasına giren 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırmasıyla hayatını kaybetti.

Saklanmak için çamaşır makinesine girdi! Durumu fark etmeyen anne 5 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep oldu...

Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert'in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşır makinesini çalıştırdı.

MAKİNEYİ DURDURDU

Gelen seslerden şüphelenen anne Nuran E., bir süre sonra makinenin yanına giderek durdurdu. Makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı. Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saklanmak için çamaşır makinesine girdi! Durumu fark etmeyen anne 5 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep oldu...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saklanmak için çamaşır makinesine girdi! Durumu fark etmeyen anne 5 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep oldu...

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