Saklı cennet Sarıgöl, doğa tutkunlarını misafir ediyor

AKSARAY'da, Hasan Dağı'nın eteklerinde yer alan Sarıgöl, el değmemiş doğası ve 100 çeşit endemik bitkileriyle yaylacı, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor.

3 bin 268 metre yüksekliğe sahip Hasan Dağı'nın 1820 rakımında bulunan Sarıgöl'e arazi araçlarıyla belirli bir bölümüne ulaştıktan sonra yürüyerek zorlu mücadelenin ardından ulaşılıyor. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Sarıgöl, etrafındaki bitki çeşitliliği, farklı renklerdeki çiğdemler ve endemik bitkileriyle dikkat çekiyor. Yaz aylarına rağmen Hasan Dağı'nın zirvesindeki kar örtüsü ise eşsiz bir manzara oluşturuyor. Otlatılmaya getirilen koyunların gölün etrafından tek sıra halinde dolaşarak su içmesi de doğanın güzelliğine güzellik katıyor.

Sarıgöl'e sık sık kamp yapmaya gelen Hakan Öztürk, "Bu ay kampa gittiğim sabahı harika bir manzara ile karşılaştım. Suyun etrafında koyunların dönerek su içtiğini gördüm. Harika bir manzaraydı. Ayrıca Aksaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ile Güzelyurt ilçesinin bitki çeşitliliğini ve bunun turizme katkıları konulu tez çalışmam vardı. Bu sebeple bitkilere karşı bir aşinalığım zaten vardı. Ankara çiğdemi (Crocus ancyrensis) bitkisi ile karşılaştık. Bunlar üzerinde incelemelerde bulunduk. Bu bilgiler ışığında ziyaretçi sayısının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz çünkü çok bakir ve doğal bir bölge. Kırsal yaşamın nefes aldığı bir alan" dedi.

'HASAN DAĞI'NDA 100 ENDEMİK BİTKİ VAR'

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ise "Aksaray ili genelinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 1700 kadar bitki taksonu tespit edildi. Bunlardan da yaklaşık 300'e yakını endemik bitkiler arasında yer alıyor. Endemik türlerin bazıları Aksaray iline has iken ise Türkiye geneline has bitki türleri içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Aksaray'da Hasan Dağı gibi coğrafi ve biyoçeşitlilik anlamında ciddi bir merkezimiz var. Bu merkezde de dünyada sadece Hasan Dağı'nda yetişen bitkiler bulunuyor. Örneğin Hasan Dağı'nın eteklerinde yetişen Taşpınar Geveni (Astragalus Victoria) bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda koruma altına alınmış bir bitki. Tehlike kategorisi kritik. Üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gereken bitkilerden bir tanesi. Bunun yanı sıra gölün çevresi ve Hasan Dağı eteklerinde farklı bitki türlerini de görmekteyiz. Örneğin Ankara çiğdemleri, bölgeye has ters çiğdemler tarzında birçok bitki yayılış gösteriyor. Tüm Türkiye coğrafyasında yaklaşık 170 bitki ailesi mevcut. Yapılan araştırmalar sonucunda bunlardan 80 kadarı ise Hasan Dağı'nda yer alıyor. Bu ailelere ait türlerden de yaklaşık 100 tanesi endemik. Bazıları sadece Hasan Dağı'nda bulunuyor bazıları ise Türkiye'nin çeşitli kısımlarında bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA