Saku Heiskanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saku Heiskanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saku Heiskanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saku Heiskanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saku Heiskanen 29 Eylül 2001 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saku Heiskanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saku Heiskanen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saku Heiskanen'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Saku Heiskanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saku Heiskanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saku Heiskanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saku Heiskanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2018 yılında Hoffenheim U19

9 Ağustos 2018 yılında Klubi 04

31 Aralık 2018 yılında Hoffenheim U19

1 Şubat 2019 yılında FC Honka

8 Ağustos 2019 yılında Hoffenheim U19

9 Ağustos 2019 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Saku Heiskanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saku Heiskanen şuan FC Honka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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