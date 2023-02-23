Saku Savolainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saku Savolainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saku Savolainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saku Savolainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saku Savolainen 13 Ağustos 1996 tarihinde Iisalmi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saku Savolainen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballex yapmaktadır. Saku Savolainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Saku Savolainen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Saku Savolainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saku Savolainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saku Savolainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saku Savolainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında KuPS

Saku Savolainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saku Savolainen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saku Savolainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PK-37, KuPS

Finlandiya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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