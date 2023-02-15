Saku Ylatupa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saku Ylatupa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saku Ylatupa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saku Ylatupa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saku Ylatupa 4 Ağu 1999 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saku Tuomas Severi Ylätupa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saku Ylatupa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Saku Ylatupa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saku Ylatupa'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Saku Ylatupa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sakuylatupa/

Saku Ylatupa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saku Ylatupa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saku Ylatupa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saku Ylatupa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

7 Mart 2017 yılında RoPS

20 Temmuz 2017 yılında HJK Helsinki

7 Ağu 2017 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2018 yılında Ajax U21

29 Ocak 2019 yılında AIK

3 Eylül 2020 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2020 yılında AIK

10 Ocak 2022 yılında GIF Sundsvall

16 Ocak 2023 yılında Kalmar FF

Saku Ylatupa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saku Ylatupa şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saku Ylatupa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leppävaraan Pallo (2006-2012), FC Espoo (2013-2014)

Finlandiya takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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