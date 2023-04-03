Saladin Mecinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saladin Mecinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Saladin Mecinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saladin Mecinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.