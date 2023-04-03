Saladin Mecinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saladin Mecinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saladin Mecinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saladin Mecinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saladin Mecinovic 8 Aralık 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saladin Mecinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saladin Mecinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saladin Mecinovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saladin Mecinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saladin Mecinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar U19
Saladin Mecinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saladin Mecinovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.
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