Salah Abd Etouab Bouchama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Abd Etouab Bouchama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Abd Etouab Bouchama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Abd Etouab Bouchama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Abd Etouab Bouchama 22 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Abd Etouab Bouchama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Salah Abd Etouab Bouchama, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Abd Etouab Bouchama'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salah Abd Etouab Bouchama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Abd Etouab Bouchama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

Salah Abd Etouab Bouchama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Abd Etouab Bouchama şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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