Salah Aziz Binous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Aziz Binous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Aziz Binous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Aziz Binous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Aziz Binous 4 Ağu 2000 tarihinde Lugano şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Aziz Binous Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Salah Aziz Binous, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Aziz Binous'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salah Aziz Binous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Aziz Binous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Aziz Binous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Aziz Binous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Lugano

18 Ocak 2019 yılında FC Zürich

30 Haziran 2019 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2019 yılında FC Luzern

13 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2022 yılında FC Luzern

25 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Salah Aziz Binous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Aziz Binous şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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