Salah Birsel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SALAH BİRSEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Kasım.1919 Ölüm tarihi : 10.Mart.1999

Salah Birsel kaç yaşında öldü : 80

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Şair

Salah Birsel doğum yeri : Bandırma, Balıkesir

Ölüm yeri : İstanbul

SALAH BİRSEL BİYOGRAFİSİ

Salah Birsel, 14 Kasım 1919 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Babası Hafız Talât Bey, yedi kuşak İzmirli bir aileye mensup üzüm tüccarıdır. Annesi ise Bandırmalıdır. Salâh Birsel’in doğumundan altı ay sonra aile İzmir’e taşınır; İzmir’in Karşıyaka, Bayraklı semtlerinde ve Soğukkuyu Caddesi’nde otururlar. Asıl adı Ahmet Selâhaddin olan Salâh Birsel, İlkokulu1931 yılında İzmir’de Saint-Policarpe Fransız İlkokulu’nda, ortaokulu 1934 yılında Saint-Joseph Fransız Koleji’nde bitirdi. Saint Joseph’in lise kısmı yalnızca İstanbul’da olduğu için İstanbul’a gönderilmeyen Salah Birsel, öğrenimine İzmir Erkek Lisesi’nde devam etti. Ardından hukuk öğrenimi görmek için İstanbul’a gitti. Hem üniversiteye devam etti, hem de Sümerbank’ta memur olarak çalıştı.

Yazar Mehmet Güreliablası Şehbal Hanımın oğludur.

Salah Birsel, Hukuk Fakültesi’nin ikinci sınıfındayken okulu bırakarak İzmir’e döndü ve 1938-1939 ders yılında İzmir Alsancak Gazi Ortaokulu’nda tarih ve yazı öğretmenliği görevinde bulundu. Bir süre sonra İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Bir taraftan da İş Bankası Bahçekapı şubesinde çalışlıştı. Aynı zamanda üniversite öğrencisi iken 1943-1949 arasında İstanbul Nişantaşı Ortaokulu’nda Fransızca öğretmenliği yaptı. Felsefe öğrenimi sırasında uzmanlık alanı olarak Avrupa resim sanatını seçen Salâh Birsel, 1948yılında mezun oldu.

1943 yılında Burhan Arpad ile birlikte AB Neşriyat adıyla bir yayınevi kurarlar. Daha sonra İhsan Devrim de ortak olunca Cağaloğlu Yokuşu’nda ABC Kitabevi’ni açarlar. Ne yazık ki 4 Aralık 1946’da “Tan Olayı” sırasında kitabevi yağmalanır ve yıkılır.



Üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik, 1953-1956 yılları arasında iş müfettişliği, 1956-1960 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Birsel 1960-1973 yılları arasında 13 yıl süreyle Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı da yaptı. 1972 yılında devlet memurluğu görevinden emekliye ayrılarak İstanbul’a yerleşti ve edebiyat çalışmaları üzerinde yoğunlaştı.

İlk şiirleri 1937 yılında Gündüz dergisinde yayınlandı. 1940 -1950 yılları arasında şiirleri İnkılapçı Gençlik, Sokak, İnsan, Seçilmiş Hikayeler gibi dergilerde görülen şair Yenilik, İnsan, Sokak ve Nokta dergilerinin yayın çalışmalarına da katıldı.

Asıl ününü 1970’den sonra yayımladığı 1001 Gece Denemeleri ve Salâh Bey Tarihi olarak adlandırdığı dizi kitapları ve günlükleriyle elde etti. Günlük konuşma dilinde pek az bilinen sözcük ve deyimlerden başka, kendi yarattığı ilginç deyişleri de sıkça kullandığı ve anlatımına egemen kıldığı alaycı tavrıyla bu denemelerde özgün bir üslup yarattı.

“Salâh Bey Tarihi”ni oluşturan “Kahveler Kitabı”, “Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu”, “Boğaziçi Şıngır Mıngır”, “Sergüzeşt-i Nono Bey”, “Elmas Boğaziçi” ve “İstanbul-Paris” kitaplarında, geçmişin İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ve Boğaziçi’nin sanat çevrelerini anlattı. 1990’larda büyük bir coşkuyla tekrar şiire döndü. İroni ve humor özellikleri taşıyan şiirleriyle modern şiirimizi tema ve dil bakımından demokratlaştırdı, geliştirdi.

Şiir ve denemelerinin yanısıra çevirileri de bulunan Salah Birsel, daha çok aklın ve zekânın egemenliğini ön planda tutan, şairanelikten uzak, yergici şiirlere ağırlık verdi.

1972 yılında 30 yıldan fazla süren devlet memurluğu görevinden emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşerek edebiyat çalışmalarına devam etti.

Salâh Birsel, 1962 yılında tiyatro sanatçısı Jale Hanım’la evlendi.

Salah Birsel, 10 Mart 1999 tarihinde İstanbul’da bir kalp krizi sonucunda 80 yaşında ölmüştür.

Ödülleri:

1970 - TRT Deneme Sanat Ödülü (Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı)

1976 - TDK Deneme Ödülü (Şiir ve Cinayet)

1986 - Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Yaşlılık Günlüğü)

1994 - Necatigil Şiir Ödülü (Varduman)

Eserleri :

Şiir :

1947 - Dünya İşleri

1955 - Hacivat'ın Karısı

1960 - Ases

1961 - Kikirikname

1972 - Haydar Haydar

1981 - Köçekçeler

1986 - Bütün Şiirleri

1993 - Varduman (Son dönem şiirleri) (Necatigil Şiir Ödülü)

1994 - Yalelli (, Adam)

1995 - İnce Donanma

1995 - Rumba da Rumba

1995 - Yaşama Sevinci

1996 - Çarleston

1997 - Baş ve Ayak

1997 - Sevdim Seni Ey İnsan

1997 - Seçme Şiirler

1998 - Nardenk

Deneme

1952 - Şiirin İlkeleri

1957 - Sen Beni Sev

1969 - Kendimle Konuşmalar

1001 Gece Denemeleri adı altında yayınlanan denemeleri:

1975 - Şiir ve Cinayet

1979 - Kurutulmuş Felsefe Bahçesi

1981 - Halley Kimi Kurtarır

1981 - Paf ve Puf

1983 - Amerikalı Tolstoy

1985 - Bir Zavallı Sarı At

1985 - Yapıştırma Bıyık

1986 - Şişedeki Zenci

1987 - Asansör

1988 - Kediler

1989 - Seyirci Sahneye Çıkıyor

1991 - Hafiyeler Önde Gider

1993 - Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde

1994 - Gece Mavisi

Salâh Bey Tarihi adı altında yayınlanan denemeleri:

1975 - Kahveler Kitabı

1976 - Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu

1980 - Boğaziçi Şıngır Mıngır

1982 - Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi

1983 - İstanbul-Paris

Günlük

1955 - Günlük

1976 - Kuşları Örtünmek

1982 - Hacivat Günlüğü (Günlük ve Kuşları Örtünmek ikisi bir arada)

1986 - Yaşlılık Günlüğü

1988 - Aynalar Günlüğü

1990 - Bay Sessizlik

1991 - Nezleli Karga

1991 - Geceyarısı Mektupları

1992 - Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu

1995 - Yanlış Parmak

1995 - Papağanname

Roman

1961 - Dört Köşeli Üçgen

Biyografi

1956 - Rüştü Onur

İnceleme

1967 - Fransız Resminde İzlenimcilik

1972 - Goethe

Gezi

1987 - Kıbrıs'a Selam

Şiirlerinden Örnekler

AŞKSIZ

Aşka inanmıyor gençler şimdilerde

Tutkuları beden eğitimini aşmıyor

Gözyaşları kullanılmıyor, bu bir

Üzüntüler gerekli sayılmıyor.

Erkeklerin gönülleri tıkanık, bu iki

Sevgililer yollarda beklenmiyor

Kadınlar bile bezgin, hoyrat

Yeminler tutulmuyor.

Başlar uçurulmuyor, bu üç

Zehirler içilmiyor

İsteksiz, şaşkın bu gençlik

Kitaplarda güller kurutulmuyor.

Şairler aşkı anmıyor, bu dört

Fuzûlîler Nâilîler bilinmiyor

Bağırtılı çıplak bir kuşak salonlarda

Mumlara derdler açılmıyor.

KÖÇEKÇE

İsterse darbuka gelsin önden

İster keman çıksın ortaya

Üşüşsünler üşüşsünler

Odaya dolsunlar evveli.

Ut atılsın bir türkü çağırsın

Tambur kıpırdasın yerinde

Tımbındasınlar tımbırdasınlar

Pencereyi titretsinler pencereyi.

Zıvanadan çıksın derken her biri

Ötsün zurna, alabildiğine

Davul gümbürdesin dümbelek dümbürdesin

Bir köçekçe başlasın sevda yerine.