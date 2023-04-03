Salah Bouzrara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Bouzrara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Bouzrara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Bouzrara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Bouzrara 20 Ocak 2000 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. Fransa,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Bouzrara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salah Bouzrara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Bouzrara'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salah Bouzrara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Bouzrara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Bouzrara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Bouzrara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tours B

1 Temmuz 2019 yılında Orléans B

1 Temmuz 2020 yılında US Orléans

9 Eylül 2020 yılında Saint-Pryvé FC

30 Haziran 2021 yılında US Orléans

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B

Salah Bouzrara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Bouzrara şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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