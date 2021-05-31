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Salah isminin anlamı nedir, Salah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Salah ismi; dine olan bağlılık anlamına gelmektedir.  Bu içeriğimizde Salah isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Salah isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Salah isminin anlamı nedir, Salah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Salah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Salah ismi ne demek, Salah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Salah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Salah İsminin anlamı nedir? TDK Salah anlamı:

Salah ismi TDK'da; Düzelme, iyileşme, iyilik şeklinde tanımlanmaktadır. 

Salah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Salah ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Salah isminin kökeni:

Salah ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 443 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Salah isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Salah isminin rengi:

Safir

Salah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Salah isminin Harf Analizi Nedir ?

Salah ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Salah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Salah ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

L : 15

A : 1

H : 10

= 49 Salah İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Salah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Salah ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Salah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   A: 1   L: 3   A: 1   H: 8 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Salah isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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