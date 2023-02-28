Salah Mohsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Mohsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Mohsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Mohsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Mohsen 1 Eylül 1998 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Salah Mohsen Shalaby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Mohsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Salah Mohsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Mohsen'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salah Mohsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Mohsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Mohsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Mohsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Enppi SC

30 Ocak 2018 yılında El Ahly

25 Ocak 2020 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

10 Ekim 2022 yılında Cleopatra FC

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Salah Mohsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Mohsen şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Salah Mohsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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