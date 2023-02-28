Salah Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Yehia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Yehia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Yehia 1 Ocak 1999 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Salah Eldin Yehia Sabry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Yehia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Yehia'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salah Yehia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Yehia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Yehia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Yehia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC U21

1 Ocak 2021 yılında Aswan SC

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC U21

1 Eylül 2021 yılında Pyramids FC

29 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Salah Yehia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Yehia şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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