Salah Zayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Zayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Zayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Zayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Zayed 7 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Zayed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Zayed'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Salah Zayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Zayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Zayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Zayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Salah Zayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Zayed şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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