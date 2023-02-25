Salahat Agayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salahat Agayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salahat Agayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salahat Agayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salahat Agayev 4 Ocak 1991 tarihinde Füzuli şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Səlahət Nüsrət oğlu Ağayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salahat Agayev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Salahat Agayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salahat Agayev'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salahat Agayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salahat Agayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salahat Agayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salahat Agayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Inter Baku

1 Ocak 2011 yılında MOIK

1 Haziran 2011 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2012 yılında Sumqayıt

1 Haziran 2013 yılında Inter Baku

13 Ocak 2016 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2016 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2017 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında FK Qabala

Salahat Agayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salahat Agayev şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Salahat Agayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 23 numaralı formasıyla 2 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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