Salaheddine Errahouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Errahouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Errahouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine Errahouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine Errahouli {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine Errahouli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salaheddine Errahouli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına - tarihinde katılmıştır. Salaheddine Errahouli'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salaheddine Errahouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine Errahouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salaheddine Errahouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine Errahouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine Errahouli şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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