Salaheddine Herrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Herrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Herrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine Herrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine Herrari 9 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine Herrari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Salaheddine Herrari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salaheddine Herrari'nin CS Constantine ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salaheddine Herrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine Herrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salaheddine Herrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine Herrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Paradou AC

1 Ekim 2020 yılında US Biskra

31 Temmuz 2021 yılında Paradou AC

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

30 Haziran 2022 yılında Paradou AC

18 Temmuz 2022 yılında CS Constantine

Salaheddine Herrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine Herrari şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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