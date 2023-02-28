Salamat Kutybaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salamat Kutybaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salamat Kutybaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salamat Kutybaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salamat Kutybaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salamat Kutybaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salamat Kutybaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salamat Kutybaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salamat Kutybaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salamat Kutybaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salamat Kutybaev 21 Mayıs 1986 tarihinde Nukus şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Саламат Кутыбаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salamat Kutybaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salamat Kutybaev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salamat Kutybaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salamat Kutybaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salamat Kutybaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Salamat Kutybaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salamat Kutybaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Mash'al

1 Ağustos 2014 yılında Sogdiana

1 Ocak 2015 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

18 Şubat 2017 yılında Loko Tashkent

9 Ağustos 2017 yılında FK Buxoro

31 Aralık 2017 yılında Loko Tashkent

7 Ocak 2018 yılında FK Buxoro

23 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

31 Temmuz 2022 yılında Neftchi

Salamat Kutybaev kimdir

Salamat Kutybaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salamat Kutybaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Salamat Kutybaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Salamat Kutybaev nereli

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