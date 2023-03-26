Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...

Bakanlık tarafından gelen açıklamalarla beraber o ürünün raflardan kaldırılacağı haberi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yepyeni açıklamalarda bulunurken tüketicilerin sağlıklarının düşündüğünden dolayı belli başlı nar ekşisi soslarının yasaklandığı belirlendi. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nar ekşisi içinde bulunan bazı maddelerin vücuda ciddi anlamda zarar verdiğini incelerken bilim insanları dikkatli olunması gerektiğini ve kullanılmaması talep edildi. Salatalarınız için tercih edilen limon ve sirke kullanımları tavsiye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı nar ekşisi sosları için yasaklanana tarihi açıkladı.

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SINIRLAMA İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama üzerine Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamı içerisinde nar ekşisi, nar, narın suyu, konsantresi ve su dışında farklı bileşenlerin bulunduğu tespit edilerek yurt içi pazarda satılmasına yasak getirildi. 30 Haziran 2024 tarihinden sonra ise nar ekşisi sosları raflarda yer almayacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmî gazete yayınlanmasıyla beraber paylaşıldı.