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  3. Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi.

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi. Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edilirken, zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Türk Yılmaz Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulundukları evden taşınma kararı alan bir aile eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için yakın akrabalarını çağırdı. Eşyaları kolilere yerleştirerek taşımaya hazır hale getiren aile ve akrabaları daha sonra akşam yemeği hazırladı. Akşam yemeğini yiyen 9 kişide bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan aile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA




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