Salatiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salatiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salatiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salatiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salatiel 20 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Salatiel Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salatiel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sports yapmaktadır. Salatiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salatiel'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Salatiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salatiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salatiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salatiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Haziran 2017 yılında Juazeirense-BA

24 Ekim 2018 yılında AA Caldense

19 Nisan 2019 yılında Sampaio Corrêa

14 Ocak 2020 yılında Náutico

19 Ekim 2020 yılında Remo

31 Ocak 2021 yılında Náutico

26 Nisan 2021 yılında Londrina-PR

29 Temmuz 2022 yılında Botafogo-SP

Salatiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salatiel şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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