Salavat ne demek, TDK'ya göre Salavat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salavat ne demek? Salavat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi salavat kelimesi. Peki salavat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre salavat nedir, salavat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SALAVAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salavat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Salavat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre salavat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namazlar

- Hz. Muhammed'e saygı bildirmek için okunan dua

- Yağlı güreşte, yarışmalardan önce cazgırın okuduğu dua



SALAVAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- salavat getirmek



SALAVAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- salavat parmağı

