Salçaya 3 damla bundan dökerseniz bir daha asla küflenmeyecek! Uzun ömürlü salçanın sırrı aşçılardan çıktı

En çok küflenen fakat mutfağın olmazsa olmazlarından olan salçanın öyle bir püf noktası var ki bunu yapan rahat edecek. Salça zaten hassas bir lezzet olurken muhafaza ederken üzerine bir damla bunu ekleyen senelerce küflenmesinin önüne geçer.

YAYINLAMA
Google News
Salçaya 3 damla bundan dökerseniz bir daha asla küflenmeyecek! Uzun ömürlü salçanın sırrı aşçılardan çıktı

Bozulmuş salça ile ne yapılacağını kara kara düşünenler için bu durumun önüne geçmek için araştırmalara başladı. Küf birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olurken salçaların küflenmemesi için denemeniz gereken yöntemler açıklandı.

Bazıları salçanın üzerinden küfün alındığında sorunun çözüldüğünü iddia etse de bu durumun böyle olmadığı uzman isimler tarafından açıklandı. Ciddi sağlık sonuçları olan bu durumda domates salçasının küf oluşmasının başladığında tamamen atılmanın tek çözüm olduğu belirtildi.

SALÇANIN KÜFLENMEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Salçanın ağzı açıldıktan sonra her kullanım devamında 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı eklemek çözümler arasında yer aldı. Bunun yapılmasıyla beraber salçanın kullanım süresi 4 aya kadar uzatılır.

salça küflenmemesi

EV YAPIMI SALÇA KÜFLENİR Mİ?

Ev yapımı salçalarda yoğun miktarda tuz kullanımı ya da iyice suyun azaltılması yöntemler sonucunda küflenme sorunuyla daha az karşılaşılsa da, hazır salçaların daha sulu ve daha az tuzlu olmasından ötürü küflenme süresi daha az olur.

SALÇA SAKLAMA YÖNTEMİ

Salçamızın buzdolabında yani serin bir yerde saklamamız başlıca yöntemler arasında bulunur. Evde salça yaptık ve çok sayıda kavanozumuz olduğunda bunların serin ve rutubetsiz olarak saklanması önerilir. Bununla beraber kavanozun kapağının kapatmadan önce sıvıyağ ya da zeytinyağ eklemesi önerilir.

Salça ömrü ne kadar?

SALÇANIN RAF ÖMRÜ NE KADAR?

Ürünler açıldıktan sonra büyüklerimizin geçmişte yaptığı yöntemle beraber üstüne bir kaşık zeytinyağı koyulması gerekir. Kısa süreli olarak küflenmemesi için ya da bozulmasına engel olması için yöntemler kullanılır. Açılmadığı sürece salçaların raf ömrü ise 3 yıl olarak belirlendi. 

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!
Borçları dağ gibi birikenlere ING Bank'tan müjde var! 200 bin TL'ye kadar sınır konuldu: Tek seferde silinecek!
Borçları dağ gibi birikenlere ING Bank'tan müjde var! 200 bin TL'ye kadar sınır konuldu: Tek seferde silinecek!
Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden anne babalar dikkat! 2 şartı sağlayanlara öğrenci bursu verilecek: Son tarih açıklandı
Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden anne babalar dikkat! 2 şartı sağlayanlara öğrenci bursu verilecek: Son tarih açıklandı
Küçük yatırımcılar harekete geçecek! Cüzdanında 500 TL olan hemen bunu yapsın: Parası üçe katlayacak!
Küçük yatırımcılar harekete geçecek! Cüzdanında 500 TL olan hemen bunu yapsın: Parası üçe katlayacak!
Son Haberler
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
Çiftçiye tohum desteği! İnönü’de 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut veriliyor
Çiftçiye tohum desteği! İnönü’de 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut veriliyor
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde dev kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!
Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde dev kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!
Çok Okunanlar
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 13'e yükseldi!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 13'e yükseldi!
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Gecelerin insanı olanlara kötü haber! Günde 6 saatten az uyuyorsanız yandınız: O büyük hastalıkların tetikleyicisi!
Gecelerin insanı olanlara kötü haber! Günde 6 saatten az uyuyorsanız yandınız: O büyük hastalıkların tetikleyicisi!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!