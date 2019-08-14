Salda Gölü'nde boğuldu

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren Hasan İlhan (30) boğuldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan, eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova'daki Salda Gölü'ne geldi. Saat 16.00 sıralarında Kayadibi plajında suya giren Hasan İlhan yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Bir süre sonra Hasan İlhan'ın çırpındığını gören eşi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Hasan İlhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından tekneye alınan Hasan İlhan'ın cenazesi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye götürüldü.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Salda Gölü'nde olaydan habersiz pek çok tatilci göle girip yüzerken, selfie çekti.

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DHA