Saldırganlar "Çocuğun kolunu acıttı" diyerek hemşireleri darbettiler!
Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, çocuklarına enjeksiyon yaptırmak istedi fakat hemşirelerin çocuklarının kolunu acıttığı gerekçesiyle servisteki hemşire ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Saldırı sonrası hemşire ve güvenlik görevlileri şikayetçi oldu. Bunun üzerine olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarının kolunu acıtıldığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin yakınlarının olaya müdahale etmesiyle gerginlik daha da arttı. Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı.
3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olaylar yatıştırılmaya çalışılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.
MİLLETVEKİLLERİ GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU
Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu sırada öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kayda alındı.