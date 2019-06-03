Saldırganlara ütülü müdahale

SULTANGAZİ'de otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dövdükleri kişiyi zorla otomobile bindirmeye çalışan saldırganlara mahalleli müdahale etti. Kimi bağırdı, kimi ise balkonda ütü fırlattı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün 22.00 sıralarında meydana geldi. 122 sokakta otomobiliyle evine gitmekte olan bir kişinin önü, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu 2 kişi tarafından kesildi. Araçtan indirilen adam, iki kişi tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan adam, 2 kişi tarafından zor kullanılarak otomobile bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada kaçırılmak istenen adamın yardım çığlıklarına mahalleli duydu.

SALDIRGANA ÜTÜ ATTI

Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinden çıkarak, bir mahalle sakini de evdeki ütüyü alıp, balkona koştu. Ütüyü saldırganlara fırlatarak, adama yardım etti. Mahalle sakinlerinin yardımıyla darp edilen adam kurtarılırken, 2 kişi plakası alınamayan bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adama ilk müdahaleyi yine mahalle sakinleri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak, kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan iki şüphelinin bir yakınlarının evlerinde saklandıklarını tespit etti. İki şüpheli polisin yaptığı baskınla saklandıkları evde yakalandı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan mahalle sakini, "Ben evde oturuyordum. İmdat diye bir bağırma sesi duydum. Çıktım baktım adamı dövüyorlardı. Aşağı indik adamı dövüyorlardı. Ondan sonra bağırıp, çağırdık. Ben iki kişi gördüm. Zorla arabaya atmaya çalıştılar. Kimi balkondan ütü attı, kimi bağırınca iki kişi korkup kaçtı" diye konuştu.

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DHA