Elbruz Dağları'nda Çığ felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp!Kısıtlamayı hiçe sayıp boş arazide kahvaltı eden 13 kişiye 41 bin lira para cezası!Mehmet Akif Ersoy'u canlandıracak olan Yavuz Bingöl'e tepki: "Akif'i oynayacak başka aktör mü kalmadı!"Dünyaca ünlü Rapçi Cardi B'den kızına bin dolarlık oyuncak bebek!Prof. Dr. Bingür Sönmez aşı yaptırmak istemeyenlere 'Vatan Haini' dedi: Onlara Kız Bile Vermeyeceğiz29 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yeni yıla özel indirimler27 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!Elazığ'da 5.3'lük depremin yaşandığı anlarda bir vatandaş kendini camdan aşağı attı!Saldırı girişimindelerdi... 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldüKovid-19 salgınını fırsat bilip cezaevinden izin alan kapkaççı rahat duramadı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Saldırı girişimindelerdi... 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Saldırı girişimindelerdi... 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, '' 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.

Saldırı girişimindelerdi... 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB, resmi sosyal medya hesabından sızma girişiminde bulun 15 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Bakanlık, o anlara ait görüntüleri de Twitter'dan paylaşıldı.

"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZI KUTLUYORUZ"

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT