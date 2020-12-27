Saldırı girişimindelerdi... 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, '' 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.
MSB, resmi sosyal medya hesabından sızma girişiminde bulun 15 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Bakanlık, o anlara ait görüntüleri de Twitter'dan paylaşıldı.
"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZI KUTLUYORUZ"
Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020
Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! ?? pic.twitter.com/nHwfEuodvB