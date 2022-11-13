Saldırı ile ilgili provokatif içerikler paylaşanlara EGM'den uyarı! "Vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden..."

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarında provokatif içerikler paylaştığı tespit edilen 25 sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

"KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK EDEN PROVOKATİF İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR..."

EGM tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu’nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik oluşturmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir” denildi.