İnternet yayıncılarına yönelik siber saldırıları hedef alan DİJİMED Başkanı Ersin İbil, "İnternet korsanlarının bu saldırılarına boyun eğmeyecek, tüm medya kuruluşlarımızla birlikte savaşacağız. Saldırılar dijital haberciliğin önüne geçemeyecek" dedi.

Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil, son zamanlarda internet haberciliği alanına yönelik artan siber saldırılara yönelik açıklamalarda bulundu. Haberin vatandaşa en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan dijital alanın önemini vurgulayan Başkan İbil, "Dijital habercilik ve sosyal medyada yaşanan gelişmelerle birlikte habere en hızlı şekilde bu mecralardan ulaşabiliyoruz. Dünyanın tüm bölgelerinde yaşanan olaylar aynı dakikalar içerisinde kitlelere yayılıyor. Ancak teknoloji geliştikçe art niyetli odaklar dijital haberciliğe darbe vurmak adına siber saldırılarla basın dünyasını hedef alıyor. Kamuya hizmet eden alanlara yapılan bu gibi saldırılar kabul edilemez" dedi.

İbil, DİJİMED'in söz konusu saldırıların karşısında duruş gösterdiğini belirterek, "Kuruluş ilkelerimizden biri olan internet yayıncılığına her dönemde sahip çıkmak bizim görevimiz. Sakarya'da temelleri atılan DİJİMED, başta yerel medya temsilcileri olmak üzere dijital haberciliği hedef alan bu saldırıların tam karşısındadır. İnternet korsanlarının bu saldırılarına boyun eğmeyecek, tüm medya kuruluşlarımızla birlikte savaşacağız. Saldırılar dijital haberciliğin önüne geçemeyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA